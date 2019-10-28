總統終止緊急狀態　10萬人繼續遊行示威

智利總統皮涅拉為平息國內持續多周的反政府示威，上周六（26日）宣布改組政府內閣及於周日（27日）解除緊急狀態。智利首都聖地亞哥的街頭明顯少了軍人，不過此舉似乎未能平息示威浪潮。約10萬人周日在瓦爾帕萊索市遊行，有同日公布的民調顯示，皮涅拉的支持度已跌至歷屆最低的14%。

緊急狀態在周日凌晨結束，總統府宣布，將會撤回在所有地區及城鎮加駐的2萬名軍警。不過在距離首都120公里的瓦爾帕萊索市，仍有大批示威者遊行至國會，個別示威者與警方發生衝突。市長夏普（Jorge Sharpe）稱，這次社會運動的力量在於其和平和建設性的特色。

約1000名單車手周日則駛到聖地亞哥的智利總統府外，停車並大叫：「皮涅拉聽住：落地獄。」警方稱，另有約1.5萬人在首都的奧希金斯公園舉行和平集會。數百名義工同日亦在聖地亞哥發起清潔運動，清洗牆壁上的塗鴉和掃走地上的玻璃。國家人權機構INDH的統計顯示，迄今有584人在示威中受傷，2410人被扣留。

當地傳媒周日公布由民調機構Cadem在上周三至上周四收集的數據，皮涅拉的支持度跌至歷史低位，是自前獨裁總統皮諾切特在1973年至1990年軍方管治以來最低。