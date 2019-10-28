連飛780天創紀錄　無人駕駛穿梭機返回地球

X-37B創下該機在地球軌道飛行最長日子紀錄。（互聯網）

美國空軍一架X-37B無人駕駛穿梭機在太空連續飛行780天後，周日（27日）凌晨降落佛羅里達州甘迺迪太空中心，打破其此前創下的繞地球軌道飛行718天紀錄。本次任務始於前年9月7日，當局指穿梭機負責執行「軌道測試載具」（OTV）任務及多項機密研究。

空軍周日（27日）發聲明，指原本設計於每次OTV任務飛行270日的X-37B，已完成第5次任務，並於當日凌晨3時51分，安全降落甘迺迪太空中心。空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）指，X-37B繼續展示可重複使用的穿梭機重要性，並提高美國的太空能力。

美國空軍過去一直沒詳細交待OTV任務內容細節，周日的聲明亦只披露本次任務之一，是測試空軍研究實驗室的先進結構嵌入式散熱器（ASETS），以及測量震盪熱管在太空中的性能。

X-37B自2010年首飛以來，每次飛航時間都延長，至今累積在太空軌道飛行2865天。第5次OTV任務於前年9月展開，當時X-37B由美國太空探索科技公司獵鷹9號火箭，於佛州卡納維拉爾角空軍基地搭載升空，下次OTV任務將於明年啟動。