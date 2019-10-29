韓裔女友促去死逾千次　準畢業生停車場躍下亡

美國麻省波士頓學院一名22歲男生，在今年5月畢業典禮前90分鐘，於一處停車場躍下自殺。事件揭發其韓裔女友在死者生前曾逾千次叫男友「去死」，詎料一語成讖。女友周一（28日）被控非自願誤殺。

檢察官羅林斯（Rachael Rollins）指，死者厄圖拉（Alexander Urtula）輕生前兩個月，曾與女友柳仁英（音譯：Inyoung You）互傳逾7.5萬條訊息，其中柳仁英曾多次叫男友去自殺、去死等。羅林斯續指，厄圖拉與柳仁英在過去18個月的戀情中，疑犯曾在肢體、言語、精神上傷害死者，情況更在厄圖拉死前日趨頻繁及嚴重，最終導致男方選擇輕生。

羅林斯指，疑犯當時一如以往用手機追蹤男友行蹤，結果厄圖拉便一躍而下，而當時僅距他的畢業典禮只有不到兩小時；死者父母當時亦正趕往畢業禮現場，打算與厄圖拉慶祝，不料卻收到其死訊。

據報，涉案情侶均為同校同學，而柳仁英則就讀經濟學系，惟她在8月放棄繼續升讀。羅林斯說，柳仁英現正身在南韓，對於她返回美國自首表示「謹慎樂觀」。若柳仁英最終不返美國，美方或以其他方式把她引導回來。