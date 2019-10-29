4年來發短訊向亡父訴心聲　女子竟收陌生男回覆鼓勵

美國阿肯色州一名23歲女子4年來，一直向亡父的舊手機號碼發短訊訴說生活點滴。上周四（24日）她如常給亡父發短訊，豈料翌日竟收到一名陌生男子回覆。原來對方5年前經歷喪女之痛，他稱多年一直收到女子的短訊從中獲得鼓舞，並且祝福女子。女子將兩人的短訊對話截圖放上社交網，不少人閱後為之動容。

帕德森（Chastity Patterson）的父親4年前去世，惟她仍每日發短訊跟亡父訴說生活大小事，包括如何戰勝癌魔、如何努力學習終以優異成績大學畢業、開始談戀愛、以至失戀等。上周四亡父死忌周年前一晚，帕德森如常發短訊，豈料翌日收到一名自稱布拉德（Brad）的男子回覆。

布拉德在短訊中表示，多年來默默讀着帕德森的短訊，就像看着她走過人生不同階段，好幾次想回覆，但怕令她心傷。布拉德又指閱讀帕德森短訊後，相信她的父親會引她為榮；又稱希望5年前車禍喪生的女兒，能如她般長大有成。帕德森收到布拉德的回覆後愕然又感動，將她與布拉德的短訊對話與網友分享。