美M1A2坦克發價書下月簽署　台爭取當地生產主炮

美國國務院今年7月正式批准向台灣出售總值22億美元（約171.6億港元）的軍備，包括108架M1A2阿布拉姆斯主戰坦克。台灣的陸軍參謀長楊海明周一（28日）在立法院證實，雙方將於11月正式簽署發價書。另台軍備局長房茂宏表示，正就坦克使用的主炮向美方爭取技術轉移，盼在台灣生產。

台立法院周一審查2020年國務預算，有立委指出，陸軍編列的預算達45億元（新台幣‧下同，約11.8億港元），當中包括上述一批M1A2坦克，但發價書尚未簽署，擔心有關軍購能否如期實現。立委江啟臣問發價書是否下月簽署，楊海明便回應「是」，並指台方正透過美國在台協會（AIT）等渠道，與美方密切商討發價書。

台軍向美國採購首批108輛M1A2坦克，2019年列為機密預算，2020年則改列公開預算，金額約405億元（約106億港元），全案從2019年開始執行至2027年，2020年預算金額為45億元（約11.8億港元）。

另針對採購M1A2坦克的相關工業合作項目，房茂宏稱已談妥12項，並分為技轉研發及廠級維修兩個部分。其中技轉研發又分120毫米坦克炮管和120毫米坦克炮彈，台方正爭取美方供應商洛歇馬丁能夠技術轉移，並在台灣合作生產。

廠級維修部共有10項，從射控系統、底盤到炮塔等，可以做到5級翻修能量。房茂宏強調，目前外商公司已簽署工業合作承諾書，並送交台經濟部，再由該部工業局與外商公司簽署合作協議。