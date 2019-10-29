特朗普通烏醜聞　首名現任白宮官員為彈劾調查作供

美國眾議院繼續就總統特朗普的通烏醜聞，展開彈劾調查。雖然白宮早前表明拒絕合作，但國家安全委員會一名軍方官員周二（29日）到國會作供，成為首名作供的現任白宮官員。根據事前外洩的供詞內容，他對特朗普政府施壓要烏克蘭調查前副總統拜登父子，曾兩度提出憂慮。

曾在伊拉克服役的陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）是國安委員會的首席烏克蘭專家，他亦是首名曾聽過特朗普7月25日與烏克蘭總統澤連斯基通電話的作供者。美聯社周一取得他預備好的供詞，其中他會談到對該通電話的關注：「我認為要求外國政府去調查一名美國公民並不恰當，我擔心這暗示美國政府對烏克蘭的支持。」

溫德曼亦會提到，他第一次關注到向烏克蘭施壓的問題，是在7月10日一個會議上，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）強調要烏方助查的重要性。溫德曼當時向桑德蘭指出其言論不當，強調調查拜登父子與國安無關。他認為若烏克蘭介入調查，將陷入黨派鬥爭並失去雙方支持，才真正破壞美國國家安全。