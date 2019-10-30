波音CEO出席國會聽證會　認737 MAX設計出錯

美國波音公司首席執行官米倫伯格周二（29日）在出席國會參議院商務委員會聽證會時，是在737 MAX客機在發生兩宗嚴重空難之後首次。米倫伯格在聽證會上承認，公司在設計製造737 MAX時「犯了錯誤」。

米倫伯格出席聽證會當日，是印尼獅航空難一周年紀念日，多位空難死難者家屬來到聽證會現場，舉起其親人的照片。這宗空難之後不足半年，埃塞俄比亞航空再次發生737 MAX墜機空難；兩宗慘劇總共導致346人喪生。

米倫伯格在聽證會上向死難者家屬致歉，並稱在737 MAX設計方面，「我們犯了錯誤」；而波音目前正在努力修正這些錯誤。多方調查已證明，737 MAX自動防止失速的「機動特性增強系統（MCAS）」在設計和認證方面存在缺陷；而在兩宗空難中，MCAS均被錯誤激活，導致悲劇發生。

參議院商務委員會主席威克在聽證會的開幕詞中已表明，上述兩宗空難「原本都可以避免」。隨後，多位參議員就737 MAX的飛行控制軟件、波音與美國聯邦航空局（FAA）的利益關連等問題，向米倫伯格發問。

最近有報道爆出，波音公司的試飛員早在2016年，就對737 MAX的MCAS系統抱有疑問，米倫伯格在會上稱他是近期才得知此事，之前並不知情。而對於波音替代FAA對新機型進行安全評估認證一事，米倫伯格回應稱，在評估認證方面波音公司願意作出調整。

米倫伯格強調，在空難發生後，波音公司已努力修正737 MAX存在的錯誤，目前相關工作已進入最後階段。波音公司希望，正全球禁飛的737 MAX能在今年年底之前獲得復飛許可。