民主黨彈劾調查決議案文本公開　白宮繼續指斥是騙局

美國民主黨從上月底起，以閉門形式就總統特朗普的通烏醜聞展開彈劾調查，但一直被共和黨批評欠正當性。而在眾議院議長佩洛西日前宣布會在周四(31日)舉行全院投票，以確定對特朗普彈劾調查的程序之後，民主黨周二（29日）公開8頁的決議案文本，列出包括舉行公開聽證會等新一階段彈劾調查程序內容，但白宮仍然態度強硬，批評有關調查是個騙局，意味白宮仍會貫徹特朗普不讓調查順利進行的策略。

根據決議案披露的內容，新一階段彈劾調查程序將會容許共和黨人傳召證人和索取紀錄，眾議院情報委員會則會負責整合來自供詞和文件的證據，民主黨和共和黨人皆可公開質詢證人。特朗普及其律師亦首次有機會在司法委員會前作抗辯、傳召更多證人作供或證據，亦可以盤問證人。

之後彈劾調查蒐集到的證據就會送往司法委員會，擬訂彈劾條文，讓眾議院作全院投票表決。若彈劾條款通過，就會對總統正式展開彈劾。

面對決議案出爐，白宮發言人格里沙姆發聲明，重申彈劾調查從一開始就沒有得到眾議院投票授權進行，沒有認受性，就算彈劾調查的程序有所改變，亦不改它不合正當程序的基本事實。