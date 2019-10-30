WhatsApp控告以色列公司　用間諜程式網攻記者及異見人士

全球有15億用戶的即時通訊軟件WhatsApp，周二（29日）入稟美國加州法院，控告以色列軟件製造商NSO集團利用旗下間諜程式，透過WhatsApp對記者、人權活動人士和政治異見者進行監控。

訴狀稱，NSO集團嘗試利用惡意程式，入侵1400部「目標裝置」，從WhatsApp的用戶手上盜取寶貴資訊。WhatsApp負責人卡思卡特（Will Cathcart）在Twitter表示，縱使NSO集團聲稱會負責任地為政府機構服務，但WhatsApp發現逾百位維權人士、記者等，在5月時受到網絡攻擊，這種情況必須必須制止。

訴狀指出，NSO集團旗艦軟體「飛馬」（Pegasus），可遙距入侵並騎劫使用Android、iOS及Blackberry的裝置。黑客利用該程式模仿WhatsApp的網絡通訊，傳送惡意編碼，成為目標的用戶會收到一個視像通訊的來電，當地話響起，黑客就會將惡意編碼傳到目標的裝置上，受害人甚至沒有接聽該來電也會中招。惡意編碼在今年4月29日到5月10日期間傳播，目標用戶包括律師、記者、政治異見者、人權活動人士、外交人員及其他高級外國政府官員。

WhatsApp要求NSO集團停止作出網絡攻擊，並要求沒有指定金額的賠償。

NSO在5月曾就WhatsApp遭入侵事件回應，指有關技術只授權政府用於打擊犯罪和恐怖活動，授權前會經過嚴格審查，但之後各國如何使用，該公司不會介入；又指公司不會用自身技術去針對個人或機構。