氣象局首次發布極端紅旗警告　南加州歷12年最強風

美國加州南北部相繼發生山火，延燒範圍不斷擴大。美國國家氣象局周三（30日）首次向南加州發布極端紅旗警告，提醒民眾提高警覺注意山火威脅，高危地區居民應做好撤離準備。多間電力公司已停止供電以防引發山火，最少200萬人受影響，預料高氣壓帶來的大風將持續至周四。

氣象局表示，本周火災情況前所未有，是州內經歷的第4次長期旱災，目前亦未有下雨迹象。而強風將刮倒電線及樹木，引發火勢迅速蔓延的危險。今次風速可能達至每小時128.7公里，為自2007年10月以來最強一次。洛杉磯警局及消防部門已向高危地區增撥人手，以便協助居民疏散。

南部洛杉磯著名的蓋蒂中心（Getty Center）博物館附近發生的山火，已燒毀6.5公頃土地，截至周二晚火勢有15%受控。災區逾7000戶遭強制疏散，至少一日內不得重返家園。加州州長紐瑟姆表示，加州共43縣正處於紅旗警戒或大風影響，形容是漫長的一周。據消防部門指，灰燼或會被強風吹遠，只需一點即可引發大火。氣象局上一次的極端紅旗警告，為14年前颶風卡特里娜吹襲新奧爾良時。