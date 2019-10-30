華裔前藥劑師洗手間裝鏡頭　偷拍78人判囚12年

美國俄勒岡州波特蘭一名華裔前藥劑師，前年11月被同事揭發他在藥房洗手間安裝隱蔽攝影機，遭到公司解僱。警方去年11月拘捕他時，發現他在新的工作場所重施故技，共起訴他104項侵犯他人私隱及鼓勵兒童性侵犯罪名。他上月承認20項一級侵犯私隱罪，周一（28日）被判監12年。

35歲被告陳德志（Johnny Tuck Chee Chan，音譯）在庭上宣讀求情信，對自己的所為表示抱歉及希望在獄中獲得治療。多名受害者在庭上申訴事件對她們的影響，部分人現時使用公共廁所仍會感到疑心重重及不安。檢察官指，全部78名受害者均已獲告知事件，被告未有將影片與他人分享。陳德志在服刑後需接受兩年獄後監察，且已被吊銷藥劑師牌照和登記為性罪犯。

陳德志在2016至2017年在任職的凱薩醫療機構（Kaiser Permanente Pharmacy）偷拍同事使用員工洗手間的影片。他其後又在波特蘭國際機場附近商場的服裝店安裝鏡頭，偷拍同事使用洗手間的情況。檢察官指大部分的受害者為女性，陳使用小於1.6立方米的鏡頭拍攝高清和具立體聲的影像，並以慢鏡播放觀看，亦曾將鏡頭裝在自己鞋頭，走過不同商店以拍攝年輕女子的裙底風光。