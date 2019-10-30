智利局勢動盪取消APEC峰會　中美首階段貿易協議或現變數

智利總統皮涅拉周三（30日）以連續數周抗議浪潮不斷，局勢動盪為由，宣布取消原定下月中旬舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，以及原定在12月舉行的聯合國氣候變化大會，令原定在APEC峰會上簽署的中美首階段貿易協議出現變數。英媒較早前亦引述美方官員指，協議文本可能因未準備妥當，未能趕及在APEC峰會簽署，雙方亦因採購農產品議題而陷入膠着，外界正密切留意中美首階段貿易協議的簽署地點及時間。

皮涅拉在總統府表示，連串的示威浪潮令安全部隊疲於奔命，他完全理解APEC峰會、聯合國氣候變化大會對智利及全世界的重要性，取消APEC峰會是出於常理決定，強調身為總統需要把人民的利益置於首要位置。APEC峰會原定下月16日至17日，在智利首都聖地牙哥舉行。惟持續兩周的反政府示威仍未有平息迹象，聖地牙哥周二（29日）仍有近1萬人上街遊行，警方以水炮車及催淚氣體驅散人群。示威至今造成至少18人喪生，逾7000人被捕，企業損失達14億美元（約110億港元）。

有美國官員向英媒透露，首階段貿易協議的工作目前進展良好。他認為，即使雙方未能在智利順利完成簽署，亦不代表兩國談判破裂，只是意味着協議文本仍未準備好，雙方需要更多時間磋商。特朗普女婿、白宮高級顧問庫斯納周二在沙特阿拉伯利雅得出席論壇時指，貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽已與中方達成一份極好的協議，中美已就貿易關係的方向達成諒解。他承認中美貿易戰為特朗普帶來政治代價，但兩國達成貿易協議，可將工作機會帶回美國。

美國總統特朗普曾公開表示，中國可購買高達500億美元（約3900億港元）的農產品。英媒引述消息指，美方官員繼續在貿易談判中，爭取中方答應有關要求。不過，中方希望能因應市場條件調整採購規模，故在承諾購入大數額及特定時間表上表現猶豫。

一名中國國企官員指出，中方不希望購買大量人民不需要的產品，或在非需求旺季時購買產品。他補充，若果美國農產品一下子湧進中國，國內市場一時間內或難以消化，農產品供應過剩更會嚴重打擊國內農品價格，破壞供需平衡。由於中國爆發非洲豬瘟，導致大批豬隻死亡，因此減少對美國大豆等豬飼料成分的需求。

中國國務院副總理劉鶴曾表示，中國企業將根據中國市場需求和基於市場的原則，增加對美國農產品的採購。中國駐美大使崔天凱周一（28日）表示，中國並不謀求霸權，批評美國妖魔化中國成為新的「政治正確」，其中的偏見和雙重標準令人驚詫，中美關係正被罕見的烏雲所籠罩，但相信未來能夠夠風雨無阻。