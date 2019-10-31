姆紐欽：需要時間來提升對華出口農產品數量

美國總統特朗普近期多次敦促中方，每年向美方採購總值400至500億美元（約3120至3900億港元）農產品。美國財長姆紐欽周三（30日）表示，即使中美順利達成第一階段貿易協議，北京擴大採購規模仍需一段時間，才有望達成美國要求。

姆紐欽在沙特阿拉伯出席峰會期間指出，400至500億美元的農產品規模龐大，但這是基於與中國「非常明確討論」後得出的購買承諾。他認為採購是可實現的，也是北京認為所需要的；這是一年期的目標，但明顯需要時間來擴大採購規模。

對於中國商務部副部長王受文有關市場開放和撤銷特定投資限制的言論，姆紐欽指感到鼓舞。他認為中方承諾全面開放金融服務市場及取消強制技術轉移，符合第一階段協議的共識，並強調中國金融服務市場開放，非根據前總統奧巴馬時期的雙邊投資協議談判。

姆紐欽表示，中美貿易團隊的電話通話富有成效，將會繼續討論更多細節，他和貿易代表萊蒂澤暫無計劃前往北京進行更多面談。姆紐欽近日出訪中東及印度；萊蒂澤則留在國內與國會議員舉行會議，以確保美國國會批准美墨加協定。

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