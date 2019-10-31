眾議院將就彈劾調查表決　傳召博爾頓下周作證

美國眾議院周四（31日）將就針對總統特朗普通烏醜聞引發的彈劾調查進行表決，決定會否舉行公眾聽證會或草擬彈劾法例等程序。眾議院情報委員會計劃邀請前國安顧問博爾頓下周到國會作證，惟代表律師表明博爾頓只會在收到傳票的情況下作證。

博爾頓此前曾公開批評特朗普政府在烏克蘭事務上的操作，包括總統依賴私人律師朱利安尼作為後門溝通渠道，並形容朱利安尼的工作是「毒品交易」。民主黨希望傳召國家安全委員會（NSC）的律師艾森堡（John Eisenberg）和另一名NSC官員埃利斯（Michel Ellis）作證。

博爾頓前副手庫珀曼（Charles Kupperman）已入稟聯邦法院，詢問法官他會否因為任總統顧問的身份，而會被迫作證，相信此案的判決將會對博爾頓會否作證存在影響。另外，NSC成員兼總統在國會的前助手莫里森亦將在周四作證，他在作證前夕辭去白宮的職位。

兩名國務院的烏克蘭專家此前作證時交代了新的資訊，包括博爾頓曾私下指「朱利安尼是總統在烏克蘭事務上的關鍵聲音」。其中一人曾接獲前共和黨資深議員利文斯頓數次來電，促請前駐烏克蘭大使約萬諾維奇應被辭退。