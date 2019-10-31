女碩士生開腦割瘤談笑風生　網上直播千人收看

美國德州的達拉斯循道醫療中心，周二（29日）進行了一次不可思議的腦部血管瘤切除手術。躺在手術台的女病人期間跟男護士有說有笑，更有約1000人在電腦屏幕前，實時觀看其手術過程，至今瀏覽量已近10萬人次。

這位在手術台上當「女主播」的沙爾特（Jenna Schardt），是一位在喬治亞州一間大學進修職業治療的碩士生，現年25歲。鏡頭前的她全身被手術布巾覆蓋，露出來的臉部神色自若，除了鼻孔插有一條最簡單的氧氣喉，就沒有其他喉管。

沙爾特需要在手術中保持清醒，是因為長在左腦的海綿狀血管瘤，位置極之接近語言中樞，醫護人員需要在手術過程中和她不停對話，以確保沒有令她的語言能力受損。畢竟能夠一面接受手術一面談笑實在罕見，所以沙爾特要求在醫院的Facebook直播，想讓更多人看得到整個奇妙的過程。

主刀的腦神經科主任帕特爾醫生（Nimesh Patel）在手術後向記者解釋，由於腦部的痛覺神經很少，就算被金屬工具碰傷也未必立即可以察覺，只能靠不停對話才可及時發現問題。