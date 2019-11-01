修例風波：美議員提新法案 圖制裁打壓港示威的官員及國企

曾在港與香港眾志秘書長黃之鋒會面的美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley），周四（10月31日）提出一條名為《Hong Kong Be Water Act》的法案，內容旨在制裁打壓香港人言論、結社、集會、遊行及示威自由的香港和中國官員以及國企，凍結他們的資產。

該法案引用美國的《全球馬格尼茨基人權問責法(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act)》及《國際緊急經濟權力法(International Emergency Economic Powers Act)》制訂，其中在2012年通過的《馬格尼茨基法》，容許美國凍結任何侵犯人權的非美國公民的資產。霍利早前曾來港觀察香港反修例示威的情況，之後與另一共和黨參議員斯科特（Rick Scott）草擬上述法案。

法案指美國國會認為中國政府刻意違反《中英聯合聲明》和《基本法》，侵食港人的民主自由；又批評中共以經濟手段，威逼多家航空公司以及多個國際知名品牌，對其對付香港示威者的手法噤聲。

霍利受訪時表示，香港形勢嚴峻，香港人正向美國和世界各地愛好自由的人士尋求支持和力量，因此是時候向香港發出訊息表示支持。