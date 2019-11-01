干預英國大選？　特朗普：郝爾彬當選英國就弊了

為打破脫歐僵局，英國下議院周二（10月29日）通過提前在12月12日舉行大選的法案，該法案翌日亦在上議院過關；周四（10月31日）已獲英女王御准，正式成為法律。

大選未舉行，口水戰已開始。屬保守黨的首相約翰遜以脫歐先鋒自居，批評工黨黨魁郝爾彬猶疑不決，使英國不能如期在10月31日脫歐；而郝爾彬則企圖將大選議題從脫歐轉移到其他方面，由健保、環境以致社會福利，指摘保守黨多年來對這些民生項目削減資助。

美國總統特朗普此時也摻一腳，他周四接受英國脫歐黨黨魁拉杰爾主持的電台節目訪問時，對約翰遜和郝爾彬給出各走極端的評價。特朗普形容約翰遜是他的朋友，是個「棒極了」的人，在英國時勢下的「正確人選」。但對郝爾彬他就有彈冇讚：「郝爾彬對你的國家來說很差劣，他很差，會帶領你走差劣的路，帶你到差劣的境地。」郝爾彬其後在社交網站貼文炮轟特朗普：「特朗普試圖干預英國選舉，讓他的朋友約翰遜當選。」

另一方面，特朗普亦對約翰遜的脫歐協議有微言，稱協議的「某些方面」令美國不能在英國脫歐後跟其簽署貿易協議。