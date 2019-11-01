民調：61%受訪者認為特朗普不尊重民主行為準則

美國總統特朗普涉嫌以權謀私，身陷通烏醜聞，民主黨正就此事進行彈劾調查。美聯社與全國民意研究中心(NORC)聯合進行的一個最新民調顯示，多達61%的受訪美國人認為，特朗普並不尊重民主的行為準則，當中更有26%是共和黨人。

與此同時，與上述差不多比例的共和黨人亦批評特朗普的誠信及紀律。然而，絕大部分共和黨人仍然是支持特朗普的工作的，多達85%。而總體來說，42%美國人認同特朗普處理其工作的表現，與他在任3年來的支持度差不多，但只有7%民主黨人，特朗普這位總統抱正面看法。

兩黨選民對於特朗普工作表現的認可比率嚴重分歧，該調查顯示共和黨人大都支持他的作為，但民主黨人則絕大多數否定；而分析認為，特朗普競逐連任的勝敗關鍵，在於能否號召大量的核心支持者投票，而不是遊說新選民支持他。

特朗普任內最亮眼的政績仍是經濟，縱使出現諸多下行警號仍然向好；54%美國人認同他的經濟政策，當中有25%是民主黨人。不過，有55%的美國人不滿意他與其他國家進行貿易談判的手法。

美國人對特朗普的外交政策亦批評較多，59%的人不認同他這方面的處理手法。公眾對特朗普任內的作為，是否有利於美國在全球的地位，亦抱有懷疑：46%的受訪者認為特朗普所做的事弊多於利，39%的人則認為有正面影響。

民調一共訪問了1075名美國成年人，在10月24至28日進行。