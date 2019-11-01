發現新型黑洞　質量僅為太陽的3.3倍

科學家一直認為所有黑洞的質量，均為太陽的5至15倍，而所有中子星的質量均為太陽的2.1至2.5倍。然而，美國科學家最近研發出一個探測黑洞的新方法，並藉此發現一種質量介乎中子星與黑洞之間，僅為太陽質量3.3倍的新型小黑洞。

通常2個星體彼此很接近時，都會被引力牽引到同一軌道中，互相圍繞運轉。當其中一個星體的質量耗盡時，就會變成黑洞或中子星，另外一個星體則會繼續圍繞它運轉。俄亥俄州立大學的團隊分析由美國阿帕奇點天文台星系演化實驗室（APOGEE）收集、來自銀河系約10萬顆恆星的光譜數據。他們發現，當光譜數據有變化時，顯示一顆恆星有可能正圍繞另一個未曾被看見的星體運轉。

研究人員用此探測方法，找到一顆紅巨星正圍繞一個質量比黑洞小、但比中子星大的物體在運行。他們最終驚覺，是次探測到的是一種前所未見、質量為太陽3.3倍的小黑洞。領導研究的湯普森（Todd Thompson）指，是次發現有助研究星體爆炸、變成黑洞及中子星的原理。研究周四（10月31日）刊登於期刊《科學》。