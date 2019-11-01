抱怨紐約政客玩針對　特朗普搬離家鄉遷至佛州

前身為地產大亨的美國總統特朗普為土生長的紐約人，周四（10月31日）宣布將遷離家鄉，舉家搬至佛羅里達州的棕櫚灘。他指自己雖喜愛紐約，但當地政客卻對他非常差，終決定執包袱離開。不過，紐約州州長不僅未有好言話別，反而「贈慶」稱︰「謝天謝地！」

特朗普周四在Twitter發文︰「我珍惜紐約及紐約人，今後也會。但不幸地，即使我為這個城市和州份付出幾以百萬美元的稅款，這裏的政治領袖對我非常差。很少人有過這麼差的待遇。」並宣布將與妻子梅拉妮亞一同正式更改住址，遷至棕櫚灘。但他強調，紐約「在我心裏永遠有特殊地位！」

紐約州州長科莫即發文回應︰「謝天謝地。反正特朗普也不見得有在這交過稅……儘管拿去吧，佛羅里達州。」紐約市長白思豪也湊熱鬧揶揄︰「走好，離開時別被門撞到了。」與特朗普素有齬齟的民主黨籍總統參選人沃倫亦諷刺指，特朗普是因為貪污而不敢向紐約公開其稅務。

特朗普雖出身紐約，但上任前後卻甚少留在曼哈頓的特朗普大樓，反而頻頻前往佛州的海湖莊園別墅度假。《紐約時報》披露，特朗普早於9月已向法院申報更改地址，今後其住址將改為華盛頓白宮及棕櫚灘海湖莊園。