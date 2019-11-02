中美貿談代表將通電話　美方物色協議簽署地

中美貿易談判團隊牽頭人將再次通電話。美國商務部長羅斯於通話前表示，兩國的首階段協議進展良好，有望於本月中簽署，但未知確實日期。美國國家經濟委員會主席庫德洛則指，美方正物色簽協議的新地點。美國財長姆紐欽指，雙方努力敲定協議文本。

羅斯向美媒表示，美方對首階段協議的進展感滿意。中美領導人原擬藉月中於智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會見面及簽協議，但會議已取消。羅斯指美方希望照樣於上述時間簽署，但未知新地點。他將到泰國出席為期3日的東盟峰會，並預告期間會有「重大交易」宣布，他沒有透露詳情。

庫德洛則指，中美未完成首階段協議，但感覺及氣氛良好。他透露，兩國於農產品、金融服務、貨幣操縱三個範疇的文本「幾乎完成」，保護知識產權的部分亦有重大進展，至於強制技術轉移則有小進展，或留待第二階段協議處理。

世界貿易組織周五（1日）批准，中國向美國不遵守世貿爭端裁決機制的建議與裁定，採取35億美元（約273億港元）的報復性措施。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁