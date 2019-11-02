英媒：美展開國安調查　覆核抖音母公司收購交易

美媒周五（1日）報道，美國政府正展開國家安全調查，審查抖音海外版TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）前年收購手機應用程式Musical.ly的交易。

英媒引述消息人士報道，美國外商投資審查委員會（CFIUS）已開始審查字節跳動，因TikTok收購Musical.ly時未有尋求委員會批准，因此委員會現可對此收購展開調查。委員會正建議字節跳動採取措施，避免出售及失去所收購Musical.ly的資產，但未知談判的細節和委員會具體擔憂。

TikTok發言人回應指，不會評論正進行的監管過程，但表明首要任務是贏得美國用戶和監管機構信任，會與國會合作。財政部發言人亦未有評論。參議員霍利（Josh Hawley）在社交網上表示，TikTok應在下周舉行的聽證會上作證，聽證會有關科技公司在中國將消費者數據置於風險。

字節跳動在2017年以10億美元（約78億港元）收購美國社交媒體應用程序Musical.ly，早前有参議員表演憂慮，公司或會審查政治敏感內容，並質疑其如何存儲個人數據。TikTok在美國青少年間愈來愈受歡迎，美國每月2650萬名活躍用戶中，約六成年齡介乎16歲至24歲。