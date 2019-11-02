新聞剖析：重要農業州簽協議　助特朗普連任

美國總統特朗普周五（1日）表示，考慮中美元首簽署首階段貿易協議的地點，或可能在艾奧瓦州舉行。當地是美國重要的農業州份，但在中美關稅戰受重創。分析指，特朗普希望強調在首階段協議的大批農產品採購項目，選擇艾奧瓦州十分合理；亦將有助他明年大選爭取該州選民的壓倒性支持。

艾奧瓦州別名「鷹眼州」（Hawkeye State），盛產大豆、粟米、豬肉，在中美關稅戰開打前，每年向中國出口數十億美元的大豆和豬肉。外界預料，中美簽署首階段協議後，中國將再次向美國購買大批大豆和豬肉，因此特朗普希望在該州簽署亦不無理由。美方此前透露，中方向美國增購的農產品，規模將增至每年最多500億美元（約3900億港元）。

隨着美國大選年愈來愈近，艾奧瓦州的政治重要性愈來愈大。前總統奧巴馬2008年及2012年大選在該州取得勝利，特朗普2016年大選為共和黨重奪該州。雖然農民在中美貿易戰損失慘重，但特朗普政府持續提供數十億美元補助，故農民普遍仍支持他。一旦落實在艾奧瓦州簽署協議，將為特朗普在該州的選戰打下強心針。

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