美互聯網公司平台　涉助買賣家傭黑市

科威特不少家庭聘用傭工，但英國廣播公司發現當地有人在黑市買賣家傭，交易平台是Google Play商店及蘋果公司App Store提供的應用程式、社交網Instagram的話題標籤。聯合國認為這些互聯網公司推動網上奴隸市場，必須承擔責任。

英國廣播公司訪問57名應用程式用戶，以及十數名透過「4Sale」應用程式出售家傭的人士。該應用程式可讓用戶根據種族篩選，而不同類別有不同的價格等級。據報有人以2000美元（約1.56萬港元）買下女傭，但之後以3300美元（約2.57萬港元）轉手；賣方提示身為「贊助商」的買家，沒收女傭的護照。

報道指，一名來自畿內亞的16歲少女被賣到科威特，在當地做了大約半年的家傭，但法律規定家傭必須年滿21歲。更甚者，賣家推銷少女的內容，在科威特均屬違法行為，包括沒有休息時間、護照及電話被沒收、不得獨自離開房間等。

對於報道內容，Google及蘋果公司強調應用程式商店不允許買賣家傭，現時與開發人員合作防止平台出現這類非法活動；Instagram則表示已刪除相關內容。