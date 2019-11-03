俄克拉何馬州新槍管法生效　年滿21歲不需領牌就可持槍

美國俄克拉何馬州上周五（1日）實施新的槍械管制法，大部分年滿21歲、並非非法移民、又未曾干犯特定罪行的居民，可在公眾地方持槍，不需要領牌。一批支持擁槍權的民眾在州首府俄克拉何馬城集會，紀念新槍管法生效的時刻。

新法規定，符合以上資格的居民，不需要通過背景審查或訓練來考取牌照，就可在公眾場所公開持有，或隱藏持有槍械。不過，民眾仍不能在公共大樓、酒吧、賭場、學校及專業體育活動中持槍。俄克拉何馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）於今年2月正式簽署新法例。斯蒂特稱：「我到訪全州共77個郡，都聽到俄克拉何馬人告訴我，希望我們保障他們的擁槍權。」

然而，民主黨眾議員洛韋（Jason Lowe）在早前的德薩斯州及俄亥俄州槍械案後，曾於8月發起請願，要求延遲俄克拉何馬州的新槍管法實施，並令其成為2020年大選的議題。俄克拉何馬州最高法院本周拒絕洛韋的要求，決定如期實施新法。根據全國步槍協會（NRA）的資料，現時全美最少14個州有不同版本的「免牌持槍法」。