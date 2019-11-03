對貿易協議前景保守　3000企業申請關稅豁免

美國企業希望在中國製造的零件及產品，豁免徵收關稅。（美聯社圖片）

中美達成首階段貿易協議，美國總統特朗普表示樂觀，但國內企業持不同看法。超過3000間美企向當局遞交4.4萬宗申請，希望旗下在中國製造的零件及產品，能夠從美方對華加徵關稅的清單豁免。有貿易律師認為協議進程不確定，建議企業先申請豁免。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）上周六（2日）報道，企業就涉及2500億美元（約1.95萬億港元）中國貨的徵稅清單，向美國貿易代表辦公室遞交豁免徵稅申請。截至上周五（1日），當局正審批其中2.8萬宗申請，另有約1萬宗被拒，至今只有4900宗獲批。

企業要取得豁免，必須證明有關產品是中國獨有、已嘗試在美國或第三國尋找另一個供貨來源、關稅對美國利益或申請者造成嚴重經濟損害、是否對「中國製造2025」計劃很重要。涉及3000億美元（約2.34萬億港元）中國貨的徵稅豁免，已有146宗申請。

由於中美仍討論簽署協議的地點，加上美方表明若12月15日前未達成協議，到時將如期加徵關稅，因此有貿易律師建議企業先申請豁免，又認為當局的審批程序算公平。

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