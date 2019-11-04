新聞背後：美國發表恐怖主義國家報告　羅列伊朗主要代理人

美國國務院日前發表2018年度恐怖主義國家報告，伊朗仍被列為全球最大的支援恐怖主義國家，每年花近10億美元（約78億港元）支援相關組織。以下為美國羅列的伊朗主要代理人。

●黎巴嫩：真主黨

伊朗自2006年提供數千枚火箭、導彈及小型武器；每年支付約7億美元（約55億港元）經濟援助，又提供先進武器系統及技術，協助建立基礎設施以自行生產火箭和導彈。此外，伊朗被指在本土訓練逾萬名真主黨武裝分子。

●也門：青年運動

伊朗革命衞隊向青年運動提供武器援助，向沙特阿拉伯發動攻擊，及襲擊也門政府軍事和民用地點。

●阿富汗：阿蓋德

德黑蘭容許阿蓋德網絡在當地運作，向阿富汗衝突地區派遣戰鬥人員和資金，並向居住在伊朗的阿蓋德成員提供庇護。

●加薩地帶、約旦河西岸：哈馬斯、阿克薩烈士旅

德黑蘭向哈馬斯等組織提供資金、武器和訓練，多次從加薩和約旦河西岸向以色列發動襲擊，又透過黎巴嫩真主黨，向阿克薩烈士旅提供資金和指導，向以色列發動火箭襲擊。

●敍利亞：支援阿薩德政權

德黑蘭視阿薩德為重要盟友，通過敍利亞和伊拉克重要途徑向黎巴嫩真主黨提供武器；引誘和強迫來自阿富汗和巴基斯坦什葉派武裝分子，參與阿薩德政權的行動。