被指阻美外交官出境醫病　俄斥《紐時》報假新聞

美國《紐約時報》早前報道，一名駐俄羅斯莫斯科大使館的美國軍事專員，今年8月因病而急需到德國求醫，然而，他乘坐的飛機因不明原因而被俄方延遲起飛。《紐時》形容事件如同美蘇冷戰時期，俄方騷擾美國外交官的行動一樣。俄媒周日（3日）引述俄羅斯外交部發言人，批評《紐時》該報道為「假新聞」。

《紐時》指，當時美國駐俄大使館的官員及美國國務院也有抗議，但俄方依然阻止該名專員的飛機起飛。該報更形容，俄羅斯威脅美國官員的程度已達自冷戰時期以來「前所未見」的程度。俄媒指，該篇報道刊登前，俄羅斯外交部已向《紐時》解釋事件始末，但該回應被斷章取義。俄羅斯外交部發言人周日批評，《紐時》的報道是「假新聞」、「醜聞」及「純粹的贋品」。

俄媒引述俄羅斯外交部指，在專員的飛機起飛5.5小時前，航空公司已宣布飛機會遲1小時起飛。而專員的隨行人員到達機場後，獲安排快速通過安檢。然而，隨行人員最終因帶錯文件而延誤。不過，問題最終於20分鐘內解決，飛機比原定時間早了5分鐘起飛。《紐時》則引述美國前駐俄羅斯大使麥克福爾指，當他在任時，好像隨時被圍攻一樣，延遲醫療專機起飛是俄方多年來的典型騷擾方式。