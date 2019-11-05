法院駁回上訴　裁定檢方可索取特朗普報稅資料

美國紐約聯邦第二巡迴上訴法院周一（4日）裁定，檢察官有權向總統特朗普委託的會計事務所，要求取得特朗普過去8年的報稅紀錄。代表特朗普的律師已表明將上訴至聯邦最高法院。

特朗普的律師團隊此前以總統在任可豁免受刑事調查為由，向上訴法院申請阻止檢察官發出傳票，以取得特朗普的報稅資料。上訴法院的3名法官裁定，總統的豁免權並不阻礙傳票執行，因為有關傳票只是針對特朗普作為公民個人所擁有的生意，並沒在任何方面牽涉到總統公職；且傳票並非針對特朗普，而是針對作為第3方的會計師。

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）因調查特朗普涉向兩名發生關係的艷星支付「掩口費」，本年8月發出傳票，要求取得特朗普在2011年至2018年的個人及公司報稅資料。特朗普打破了數十年來的傳統，是唯一沒有對外公開稅務資料的美國總統。

另外，75歲的紐約專欄女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）今年6月撰文，聲稱23年前遭特朗普在百貨公司的更衣室內性侵，惟特朗普否認並嘲諷她「不是我杯茶」。卡羅爾周一入稟紐約州最高法院，指控特朗普的言論屬誹謗，稱對方形容她是受錢驅使的騙子，損害她的名譽及事業。