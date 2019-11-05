關鍵搖擺州份「首投族」　撐特朗普強硬作風

美國總統特朗普能否在明年大選中連任，爭取搖擺州份的支持對結果影響舉足輕重。法新社日前報道，俄亥俄州等關鍵搖擺州份內，不少未滿或已滿18歲及從未投票的「首投族」都表態支持特朗普，坦言欣賞特朗普的敢言、移民政策及治下經濟繁榮。

有18歲高中生戴上支持特朗普的MAGA（Make America Great Again）帽及衞衣，參與保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）舉辦的活動，稱家庭背景不會動搖其個人決定，認為特朗普的強硬移民政策及捍衞人民攜武器的權利，是主要吸引他的因素。

另有人出於價值觀和道德觀念而支持特朗普，認為他支持努力賺錢的家庭，而非以徵稅懲罰。有20歲經濟系學生則因不相信民主黨的醫療方案及放寬學生貸款，而支持特朗普。不過有年輕反對派認為，年輕人支持特朗普是出於反叛行為。

「美國轉捩點」雖然與特朗普競選活動沒有任何正式關係，但活躍於全國逾1500間大學為特朗普助選，今年秋季更在佛州、內華達州等搖擺州份組織巡迴活動，為特朗普爭取年輕選民支持。