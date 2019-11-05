首份閉門聽證會文本公開　朱利安尼助手願作證

美國總統特朗普「通烏」風波引發的彈劾調查持續，由民主黨主導的眾議院委員會正籌備在本月舉行公眾聽證會。眾議院外交事務、情報和監察的3個委員會周一（4日）公開首份閉門聽證會的文本，顯示兩名美國外交官指國務院在特朗普治下被用作國內政治用途。

在本年5月突然被撤職的前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch），在得悉特朗普籌劃多月要換走她時表示驚愕。她在聽證會上指特朗普私人律師朱利安尼、特朗普兒子唐納德在網上對她的攻擊，令她難以在烏克蘭維持可信的大使形象。

根據文本，約萬諾維奇稱自己在去年底獲烏克蘭官員告知，朱利安尼與烏克蘭總檢察長有溝通，並插足烏克蘭政策。她指美國駐歐盟大使桑德蘭曾促她在Twitter向特朗普表忠，以挽回她的工作。數名證人均指桑德蘭在烏克蘭政策扮演主要角色，桑德蘭在聽證會的作證文本將在周二（5日）公開。國務卿蓬佩奧的資深顧問麥金萊（Michael McKinley）則稱自己在得悉國務院拒絕為約萬諾維奇辯護後，決定辭職。

另外，曾協助朱利安尼調查拜登的佛州房地產企業商帕納斯，周一表示願意配合眾議院委員會作證和交出紀錄的要求，但重申會保留美國憲法第5修正案賦予的權利，拒絕作出不利於己的證詞。帕納斯上月捲入涉以空殼公司向支持特朗普的選舉委員會捐款的案件中，他拒絕認罪。

特朗普周一在Twitter稱：「傳召證人去分析我的說話和意思是毫無理由。」他又協助宣傳兒子唐納德同日推出的新書《觸發：左翼如何靠仇恨興起和想令我們噤聲》（暫譯），呼籲所有人都應一讀。