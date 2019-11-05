歐洲料明年首季復飛737 MAX　波音測試太空艙成功

波音737 MAX客機在捲入兩宗空難後被多國停飛，歐洲航空安全局（EASA）局長帕特里克‧基（Patrick Ky）周一（4日）表示，預料737 MAX客機將在明年首季在歐洲復飛。另外，波音公司同日測試太空船逃生系統，稱試驗成功。

帕特里克‧基表示，當局計劃在本月底完成詳細的軟件檢查，若順利的話，便會在12月進行試飛測試。當局預料1月將對波音737 MAX客機予以復飛許可，但由於歐盟成員國和各大航空公司仍需進行訓練及協調，或另需2個月時間預備。EASA亦計劃在復飛前完成內部訂立的檢查項目，包括飛行模擬器等測試。美國聯邦航空局和波音拒絕作出評論。

另外，波音公司周一於新墨西哥州的導彈試驗場，成功進行時長95秒的太空艙安全系統測試。波音的Starliner太空艙在小型平台上運用4個引擎升空，以測試當太空艙需要快速與火箭分離，並把太空人安全送回地球的情況。最終3個主降落傘中只有2個張開，太空艙安全降落；美國太空總署稱結果「可以接受」，波音指降落傘只是展開異常，並非失敗。