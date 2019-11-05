麥當勞CEO被炒　將獲4000萬美元補償

國際連鎖快餐店麥當勞的英籍行政總裁（CEO）伊斯特布魯克（Steve Easterbrook），因違反公司政策與一名下屬談戀愛而被炒。有傳媒報道，根據麥當勞周一（4日）提交給監管機構的文件，伊斯特布魯克將獲得高達67.5萬美元（約529萬港元）的6個月遣散費，約為他上年基本年薪的一半。

報道引述企業資料研究機構Equilar的估算，伊斯特布魯克還會於未來數年，獲得包括股票期權等在內，總計逾4000萬美元（約3億港元）的離職補償。不過伊斯特布魯克相對亦要遵守部分公司條款，包括兩年內不可從事相關行業、發表貶低麥當勞公司的言論等。

英國《每日郵報》訪問伊斯特布魯克的姐夫，他形容小舅子「是個淘氣的男孩」，又指雖然妻子試圖聯絡他，但大家已一段時間沒有見面，對「被炒」一事所知不詳。姐夫又透露，伊斯特布魯克2015年赴美出任麥當勞行政總裁時與妻子離婚，前妻為兼職地產經紀，與3名女兒住在英國白金漢郡一間價值130萬英鎊（約1316萬港元）的豪宅。

麥當勞自宣布人事變動以來，一直未有透露談戀愛事件的細節，包括伊斯特布魯克的交往對象、公司職位及董事會從何得知等。麥當勞再公布環球人力資源總監費爾赫斯特（David Fairhurst）周一已離職，並拒絕透露是否與伊斯特布魯克的戀情調查有關。