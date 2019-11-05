自由之家發表網絡自由報告　中國連續4年最差

總部位於美國的國際性非政府組織「自由之家」（Freedom House），周二（5日）發表年度的網絡自由報告，包括美國等多國網絡自由度愈來愈低，中國內地連續4年成為情況最差的國家。報告中提到，在香港示威及六四事件30周年之際，內地加強控制網上資訊。

報告顯示，全球整體的網絡自由度連續9年下跌，其中可評估的65個國家中，33個國家的情況都惡化。網絡自由度跌幅最大的分別是蘇丹及哈薩克，之後是巴西、孟加拉及津巴布韋。而網絡自由度有改善的只有16個國家，其中改善最多的是埃塞俄比亞。

報告指出，愈來愈多政府利用社交網，操控選舉及監控人民。有些國家直接截斷網絡，作為其中一個操控手段；亦有國家僱用大批「網軍」，在社交平台上宣傳不實的資訊。其中，不實資訊最常用於影響選舉。報告提到中國和俄羅斯的黑客，可能與針對其他民主國家選舉的網攻有關。

自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）表示，很多政府都發現，在社交網展開宣傳工作，比審查更有效。他稱：「全球的獨裁及民粹主義正利用人性及電腦演算法則，以攻克票箱，無視確保選舉自由公平的規則為所欲為。」他補充，民粹及極右領袖亦愈來愈擅長製造及散播不實資訊。