摩門教望族遭點錯相槍擊　釀至少10死包括孩童

墨西哥警方周二（5日）公布，一個來自美國的摩門教名門家族日前趕赴婚禮時，疑遭槍手「點錯相」施襲，造成至少10人死亡，另有多人被擄。死者全為美國公民，當中包括多名由4個月大至10歲的孩童。美國總統特朗普表示會向墨西哥提供協助，促請對方向國內毒販開戰。墨西哥總統奧夫拉多爾回絕開戰建議，但表示願意與美國聯邦調查局（FBI）合作。

事發於墨西哥北部索諾拉州，當時該個摩門教家族正分別駕駛3輛汽車，前往奇瓦瓦州一個摩門教社區出席婚禮。當時，載滿孩童的汽車突遭槍擊，其中有油缸中彈爆炸，3名母親及一對4月大雙胞胎等人當場死亡；另有數人因中彈及大火受傷，有5名孩童則生還。有死者家屬稱，另有12名包括嬰孩的親人被擄走，下落不明。

特朗普同日在Twitter發文︰「這是墨西哥的關鍵時刻，應該在美國的支援下，向毒販組織開戰，令他們從地球上根除。」但奧夫拉多爾回應指︰「沒有比開戰更差的事。」他指，墨西哥曾向毒販開戰，但無助緩解局勢；又強調不需外國介入解決毒販問題，但表示在不損性主權獨立的情況下，願意與FBI合作。