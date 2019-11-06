「我好X憎中國人」　溫哥華一周三宗種族歧視事件

加拿大溫哥華地區一周內接連爆出3宗種族歧視事件，其中至少兩宗是針對中國人。有意見認為，這現象反映當地種族歧視問題有惡化象。

上述3宗事件皆被人拍下片段，被送到當地傳媒廣泛報道。第一宗事件發生在上周一，伯納比一間藥房內，一名女顧客被拍到指罵一家藥房的亞裔店員，着對方不要在她面前說中文，又指對方很無禮，「在加拿大要說英文」。

到本周再多兩段影片曝片，其中一段在列治文市拍攝，一名白人老翁在「禁止洗車」（No car washing permitted）的地方洗車，鏡頭外一名男子上前勸籲，結果被該名男子惡言相向：「我好X憎中國人，這是他媽的入侵。如果你不喜歡就返回你的國家。」

另一段影片則在一輛夜間巴士上拍攝，拍片者稱他與一名朋友，無緣無故被一名女子喝罵：「我是加拿大公民，我厭惡你們這些有錢人來到這裏，裝作比我們高人一等；你們父母給你們錢學英文，但你們總說得不好。我們是加拿大人，你們不是。」不過拍片者向電視台稱，他和朋友都是加拿大人，自7歲起三聯市（Tri-Cities）長大。他公開片段是想當局採取適當行動，防止同類事件發生。

加拿大反種族主義教育與研究協會（Canadian Anti-Racism Education and Research Society）成員達頓（Alan Dutton）就有關情況受訪時表示，加拿大人對種族歧視的行為愈來愈習以為常，年輕人也因為社交媒體傳播的關係，也愈來愈多抱持這種態度。亦有關注種族問題的人士指出，種族歧視問題有增加趨勢，旁觀者應該挺身而出阻止。

大溫哥華運輸管理局警察稱他們正調查發生在夜間巴士的種族歧視事件，強調種族歧視言論不恰當和不可原諒，然而，有關行為並不構成刑事犯罪。