記憶返晒嚟　美國駐歐盟大使改口稱知道特朗普向烏克蘭施壓

負責美國總統特朗普彈劾調查的眾議院委員會，周二（5日）公開更多證人閉門作供的文本，顯示美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland），在一份補充供詞中，改口稱他得悉特朗普政府扣起烏克蘭的軍事援助，與調查特朗普的政治對手拜登父子有關連。

桑德蘭在上月中作供時，曾表示不知悉扣起烏克蘭的軍援，與特朗普要求烏方調查拜登父子有關；但他在一份3頁紙的補充供詞當中，表示在駐烏克蘭代辦泰勒（William Taylor）和國家安全局歐洲專家莫里森（Tim Morrison）兩位證人作供後，令他記起在9月初，與烏克蘭總統澤連斯基的一名高級助手在華沙見面時曾提及，除非烏克蘭公開雙方已討論多個星期的反貪聲明，否則美國不會恢復對烏克蘭的軍援。

桑德蘭還表示，當他問特朗普白宮是否藉扣起軍援來換取烏克蘭調查拜登父子時，特朗普即心情變壞，並說：「我不要甚麼，我不是要交換條件，我要澤連斯基做正確的事。」

另一方面，彈劾調查委員會周二亦傳召白宮幕僚長馬爾瓦尼本周五（8日）作供，理由是他持有很多特朗普向烏克蘭施壓的第一手資料。然而，基於白宮反對，馬爾瓦尼不會如期出席聽證會。