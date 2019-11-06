6潛艇軍官涉吸毒　遭海軍起訴或行政處罰

部分被起訴或行政處罰的潛艇軍官曾於賓夕凡尼亞號服役。（互聯網）

美國官員證實，海軍近日已起訴或行政處罰6名涉嫌於近年犯下多項毒品罪名、曾在基策普班戈海軍基地服役的潛艇軍官，其中兩人曾在潛艇賓夕凡尼亞號服役。據報，海軍在一名初級軍官的尿液檢查中，發現曾服用違禁藥物，調查後揭發多人牽涉其中。

消息指，多名被起訴或行政處罰的潛艇軍官中，海軍中尉霍夫曼（Riley W. Hoffmann）及中尉埃格伯（Alexander J. Egber）曾在裝備戰略核導彈的潛艇服役，而中尉亨德倫（James W. Hendren）則曾被派駐潛艇密歇根號。

埃格伯涉嫌於2017年年底，在加州三藩市及柏克萊服用阿得拉（Adderall）及搖頭丸，亦涉嫌在西雅圖服用及分發可卡因，預料月底接受傳訊。同案的亨德倫已於上月承認，曾在西雅圖從事不合軍官身份的非法毒品分銷活動；而霍夫曼亦承認服用及分發可卡因，以及持有搖頭丸的罪名。亨德倫被判處150天監禁，以及2萬美元（約15.6萬港元）罰款；而霍夫曼則被判沒收6000美元（約4.7萬港元）人工、限制2個月活動等。

但第9潛艇大隊發言人以聯邦私隱法規為由，拒絕證實軍官姓名及軍階，亦未有透露罪行性質。當被問及連串軍官吸毒是否預示有關問題正困擾潛艇部隊時，發言人強調，軍方會認真對待所有關於吸毒的指控。