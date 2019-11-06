圖書館獲贈初期著作　舉展覽冀訪客了解奧威爾創作歷程

「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」英國已故著名作家奧威爾（George Orwell）在《動物農莊》名句，至今仍廣泛流傳。美國新墨西哥州大學齊默爾曼圖書館日前獲贈大量珍貴收藏品後，決定舉辦免費展覽，希望訪客深入了解奧威爾創作的心路歷程。

奧威爾在《動物農莊》中把政治和藝術融合，用動物去影射當時政治人物，作品至今仍不時被人引用，甚至作為經典作品教授。新墨西哥州大學教授戴維森（Russ Davidson），將自己多年來從世界各地收集的多本奧威爾罕有著作贈予大學圖書館，當中包括初版《動物農莊》，以及《1984》的冰島語、烏克蘭語、法語、匈牙利語等多個語言版本。

有見及此，圖書館決定由即日起至明年4月，舉辦免費展覽，與訪客一同分享奧威爾的創作背景。除上述藏品外，展覽也包含不少戴維森收集的奧威爾初期論文及其他書籍，另有各種與奧威爾有關的物品，例如繪有《動物農莊》主角「拿破崙」豬穿上軍裝的紅色海報等。另外，不同版本書籍封面亦印有當時評論家對書籍的評價和寄語，讓訪客能由側面窺探當時社會環境。