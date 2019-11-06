737 MAX復飛前　波音CEO棄領花紅及股份獎勵

美國波音公司行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）上周出席國會聽證會時，被追究737 MAX客機空難的責任。波音高層周二（5日）肯定米倫伯格的工作，同時宣布在737 MAX復飛前，他將不會領取花紅及股份獎勵，估計涉款逾2000萬美元。

波音公司主席卡爾霍恩（David Calhoun）周二表示，董事局相信米倫伯格做的所有事都正確，正致力讓737 MAX復飛，給他投下信任一票。卡爾霍恩指，問題並非米倫伯格製造出來，但他一早知道防失速的「機動特性增強系統」（MCAS）有缺陷，理應可以做得更好，又指他已帶領小組改善相關問題。

卡爾霍恩表示，米倫伯格上周六（2日）與他見面，稱自願放棄今年的花紅和股份獎勵，直至所有MAX客機復飛；卡爾霍恩估計復飛需要至少一年時間。米倫伯格年薪達2340萬美元（約1.8億港元），包括1310萬美元（約1億港元）花紅和730萬美元（約5700萬港元）股份獎勵。據報董事局已同意有關安排，無意追回已獲發放的酬金，米倫伯格亦毋須辭職。