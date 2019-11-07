1.1萬科學家稱陷氣候危機　籲改變生活方式

減少溫室氣體是人類其中一條自救之途。

距聯合國氣候峰會開幕4星期，來自153個國家的1.1萬多名科學家在英國《生物科學》期刊（BioScience）發表一份聯合報告，指出氣候危機已進入「緊急狀態」，人類若不從根本上永久改變生活方式，將無法避免地陷入「難以言喻的痛苦」。

報告指出，人類現有的生活方式，導致產生溫室氣體及其他助長氣候變化的因素。報告的主要作者之一、澳洲悉尼大學講師紐瑟姆（Thomas Newsome）指出，報告中的聯合聲明強調，科學家們有道義責任，在面臨災難性威脅時向人類發出的警告。另一名專家里普爾（William Ripple）亦稱：「雖然全球範圍討論了40年，我們卻一如既往，沒有應對危機。氣候變化不但存在，並且比很多科學家所預期的加速更快。」

科學家們在報告中，要求世人在下列6個領域作出改變，以阻止地球繼續走向深淵，包括轉用可再生能源、減少甲烷和煤煙等溫室氣體的排放、對森林和濕地等生態系統加強保護、多吃素食，少吃動物性食品、抑制全球人口增長、以及創造無碳經濟。如能做到，地球仍然可以有救。