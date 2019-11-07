大學理事會被指賤賣SAT考生資料　助大學催谷排名

《華爾街日報》報道，經營SAT考試的美國大學理事會（College Board）將考生的個人資料，以每份僅47美仙（約3.7港元）的價錢賣給大學，助它們漁翁撒網式招攬學生，推高報讀人數並增加拒收比率，從而催谷排名。

設在紐約的大學理事會指出，每年有1900所學校和獎學金計畫向其購買200萬至250萬個考生姓名的資料，但拒絕透露出售姓名總數。報道指出，部分學校的說法是，這些考生資訊可幫助他們吸引到原本或會錯過的學生。

其中，享負盛名的田納西州范德堡大學的入學率，從2002年的46%，下降至2017年的11%。同期，范德堡大學入學申請人數增長逾3倍。范德堡大學的招生部門負責人、前大學理事會理事克里斯琴森稱，該校使用大學理事會的考生姓名，可增加招生的多樣性，也很認真地對待資訊隱私。他說：「我們有來自小農村、內陸城市、大城市、小市鎮的學生，我們不可都跑勻這些地方去招生。」

然而，現時身為大學招生顧問、曾在1996至97年任職范德堡大學招生部門署理負責人的考德雷(Terry Cowdrey)說：「排名最高的10%大學不用這樣做。學校買來一些取錄機會不大的學生資料......增加申請人數，減低錄取率。」

大學理事會發言人戈德堡聲稱，該會只是授權使用考生的資料而非出售，因為學校只能在規定時間內使用考生資料並同意遵守某些規則，又稱該會把考生資料提供出來，能讓學生有機會與大學和獎學金組織接觸，「好處多過憂慮」。不過，反對大學理事會的倡議組織「學生隱私家長聯盟」(Parent Coalition for Student Privacy)聯合主席海姆遜卻認為剛好相反，指出考生數據傳開去可能損害上他們大學機會，因為學校購買考生資訊時，會知道考生的大概成績，他們考得不好也會知道。

根據高等教育研究所(Higher Education Research Institute)的年度新生調查，2017年有36％的新生申請了7間以上的大學，2007年這麼做的只有19％。學生申請得愈多，美國大學總體有更多申請案被拒絕，大學的拒收比率自然也上升。