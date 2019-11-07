美官員：巴格達迪繼任人只是無名之輩

美國一名官員聲稱，從監察網上的資訊中得知，回教激進組織「伊斯蘭國」（IS）的新領袖，僅是個沒有聲譽的無名之輩。

巴格達迪上月在美軍的追擊下自爆身亡之後，IS宣布任命古萊什 (Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi)為其新領袖，外界對他的真實身份幾乎一無所知。而一名沒有透露姓名的高級美國官員周三（6日）更向法新社表示，從監察IS的社交媒體得知，甚至IS的追隨者們也對古萊什所知不多，他說：「這個人（古萊什）看來是個無名之輩.....，我們不認為他了不起。如果他身在伊拉克或敍利亞，相信命不久矣。」

土耳其總統埃爾多安周三（5日）表示，軍方已捉拿巴格達迪其中一名妻子。土耳其一名官員其後表示，她是巴格達迪的第一位妻子庫拜西（Asma Fawzi Muhammad al-Qubaysi），她早在去年6月就在土耳其哈泰省與另外10名IS分子一同被警察捉到，經DNA比對，這批人當中還包括巴格達迪的一名女兒。該名官員又稱，庫拜西自願提供了很多巴格達迪和IS內部運作的資料，當局利用這些資料拘捕了更多人。