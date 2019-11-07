再闖俄「後花園」　美轟炸機巴倫支海演練

美俄繼續在歐洲的軍事角力，美國空軍3架B52H戰略轟炸機周三（6日）在北極圈內的巴倫支海，與美國海軍反潛機及挪威空軍戰機聯合訓練。這是美方相隔約兩個月後，再次派出戰略轟炸機到北極圈執行任務，以挑戰俄羅斯在「後花園」北極的影響力。

美國駐歐空軍在新聞稿表示，今次執行任務的戰略轟炸機，隸屬於上月起部署在英國費爾福德空軍基地的轟炸機特遣隊。它們在巴倫支海與挪威空軍F16戰機展開整合及互操作性的訓練，又與美國海軍P8反潛機進行海上訓練，事後返回基地。美軍強調部署轟炸機特遣隊有助加強全球穩定及安全，同時讓部隊熟悉美國駐歐空軍的管轄區。

北極地區近年成為美俄角力場，派駐英國的美軍轟炸機特遣隊上月30日，也曾派出B52H戰略轟炸機在挪威北部特羅姆斯以西的空域，與挪威空軍F16戰機訓練。此外，美軍一架B2隱形戰略轟炸機9月5日，在北極圈內的挪威海上空執行轟炸機特遣隊訓練任務。

面對歐洲安全局勢不穩，挪威空軍周三宣布，從美國採購的F35A隱形戰機已具備初步作戰能力。該國計劃採購52架同款戰機，是繼英國及意大利後，另一個歐洲國家宣布這款戰機取得初步戰力。挪威空軍計劃明年在冰島部署F35A，執行北約空中巡邏任務。