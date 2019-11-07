涉為沙特監控異見者　Twitter兩前員工被控

美國司法部周三（6日）宣布，起訴兩名前社交網Twitter員工及另一名男子，指他們涉嫌為沙特阿拉伯皇室監控國內異見人士及取得他們的個人資料。美國傳媒報道，指導被告行事的沙特官員為王儲穆罕默德‧薩勒曼效力；沙特駐美大使館暫未回應事件。

根據當天在加州三藩市地方法院公開的訴狀，被告是41歲美國公民阿布阿穆（Ahmad Abouammo）、35歲沙特公民阿勒澤貝雷赫（Ali Alzabarah）及30歲沙特公民阿勒穆泰里（Ahmed Almutairi）。案情指2014年至2015年，阿布阿穆及阿勒澤貝雷赫利用在Twitter的職位，取得關於反沙特政府人士的帳戶私人資料；阿勒穆泰里則擔當中間人，負責上述兩人與一名未透露姓名的沙特官員互相聯絡。

控方指阿勒穆泰里控制一間社交媒體市場推廣公司，為沙特皇室慈善機構及皇室成員工作，包括訴狀提及的「皇室成員一號」；《華盛頓郵報》指該成員是穆罕默德‧薩勒曼。阿勒穆泰里被指是沙特皇室的社交媒體顧問。

調查人員指受影響的用戶涉及超過6000人，沙特執法部門曾要求Twitter提交其中33人的資料。Twitter管理層發現事件後，曾要求阿勒澤貝雷赫解釋為何在未經授權下存取用戶資料，他當時解釋是出於好奇；惟東窗事發後，他2015年12月帶同家人逃離美國。

至於另一被告阿布阿穆，事後獲得30萬美元（約234萬港元）及總值2萬美元（約15.6萬港元）名錶作為報酬；2015年離開公司前擔任媒體合作經理。他周二（5日）在西雅圖落網，但另外兩人仍然在逃，相信目前身在沙特。三人被控非法為外國政府擔當代理人，阿布阿穆被加控摧毀、更改或篡改與聯邦調查有關的紀錄。

美國司法部表示，美國法律保護國內企業免受違法的外國入侵，當局絕不容許美國企業或美國技術，成為美國法律禁止的外國壓制工具。聯邦調查局稱，絕不容忍外國政府非法濫用來自美國企業的私人用戶資料。