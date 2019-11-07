檢察官要求查14警涉施暴　民眾首都再集會

智利反政府示威持續近3周，逾7000人被拘留。首都聖地亞哥一名檢察官周三（6日）表示會尋求法庭批准，對兩宗涉及14名警察涉嫌虐待示威者的指控展開調查。總統皮涅拉周四（7日）承諾，軍人及警察若被發現侵犯人權，將與涉暴動和洗劫人士一同被檢控。民眾周三在聖地亞哥一個大型購物中心發起示威集會，部分商店被毀壞及洗劫，交通受阻。

檢察官格拉（Manuel Guerra）表示，兩宗個案均在上月18日首都實施的9天緊急狀態期間發生。一宗涉及12名警員針對在聖地亞哥市郊大型和平示威中的行為；另一宗則有關2名警員在中產住宅區，毆打一名已上手銬的年輕男子。警方發言人稱，未知上述警員有否被停職，格拉則稱會要求在調查期間扣留該14名警員。

皮涅拉周四稱，自己在所有時刻和情況下都絕對尊重人權，承諾會調查任何過度使用武力的情況。對於有聲音批評他只探訪受傷警員，他表示在未來數天將探訪示威者。檢察官正調查逾800宗包括強姦、毆打和濫暴的指控；聯合國人權事務高級專員巴切萊特、前智利總統和國際特赦組織也分別派出兩個小隊到智利調查。

示威者周三發起在聖地亞哥商業區的科斯塔內拉中心（Costaera Center）集會，附近有右翼政黨辦公室被破壞；當地電視台拍到，有被堵塞在高速公路的民眾走出車廂踢足球。連周示威已造成至少23死、1659名示威者和800名警員受傷。皮涅拉計劃在國會推出設立最低月薪法，以平息民憤。