修例風波：彭博社指88%港人曾暴露於催淚氣體

香港6月起出現因反修例引發的示威，警方多次施放催淚彈驅散人群。美國彭博社周三（6日）引述警方數字報道，至今在共住有88%香港人口（約650萬人）的多個地區，施放了近6000枚催淚彈；不少居民因暴露在催淚氣體下，健康因而受損。

報道訪問72歲的吳先生（King Ng），8月5日警方在14區共發射800枚催淚彈，包括他居住的黃大仙區。當時吳男在家中關上窗戶，但由於窗口並非密封，他仍吸入一些催淚氣體，自此常常頭痛以致失眠，上呼吸道更受感染，他對此感到憤怒。林小姐（Apple Lam）亦疑因在23樓的家中開冷氣，令1歲兒子吸入催淚氣體，出現支氣管炎並住院3天；其男友指摘警方放催淚彈後沒清理現場。

有醫生表示，曾訪問170名面對過催淚彈的前線記者，96.2%人表示曾呼吸困難、持續咳嗽或咳血；72.6%人皮膚出疹、紅腫或痕癢；40.6%人腹瀉或嘔吐。醫生促進人權協會顧問哈爾（Rohini Haar）批評，警方在密閉空間、從高處或直接向人群放催淚彈，甚至使用過期催淚彈，均令情況更危險。美國杜克大學有專家指出，小孩的肺比成人的小得多，相同濃度的催淚氣體會對他們造成更大的傷害。