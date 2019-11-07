加州指控Fb不配合調查　促法院頒令迫交出文件

英國劍橋分析公司去年被揭盜用社交網站Facebook（Fb）用戶的個人資料，美國司法部及數個州份等針對Fb展開調查。加州檢察總長貝塞拉（Xavier Becerra）的辦公室，周三（6日）指控Fb拒絕交出包括行政總裁朱克伯格電郵在內的文件，要求法院頒令強制Fb交出有關文件。Fb回應指公司已廣泛地配合州政府的調查，惟貝塞拉發言人隨即反駁稱雙方對配合的定義存在分歧。

貝塞拉發言人表示，Fb已拒絕檢察部門25個索取資料的要求，直言若Fb配合檢方調查，他們便不需作出此宣布。根據法庭文件，這宗起初因劍橋分析事件而起的調查，目前已擴大至調查Fb有否違反加州法例，欺騙用戶和透過讓第3方存取用戶數據而違反公司政策。檢方又指出，Fb並沒有檢查朱克伯格和涉事管理層的電郵，引來調查人員對於Fb知情度等的疑問。

另一邊廂，全國廣播公司周三引述針對Fb民事訴訟洩出的文件，揭露Fb涉利用用戶數據作為操縱競爭者的工具。該批可追溯至2011年、約7000頁的文件中，揭出美國購物網站亞馬遜在Fb購入廣告服務後，便可取得特殊數據；而應用程式MessageMe則因壯大後成為Fb競爭者，而被拒絕獲得部分資料。初創科技公司Six4Three就此在加州向Fb發起民事訴訟，指控Fb濫用用戶數據。