亞馬遜雨林種甘蔗禁令取消　恐危害脆弱生態

巴西的亞馬遜雨林大火未平息，更延燒至全球最大的熱帶濕地潘特納爾（Pantanal）。屢被批評漠視環境問題的巴西總統博爾索納羅，周三（6日）取消在亞馬遜雨林及潘特納爾濕地種植甘蔗的禁令，環保人士炮轟此舉進一步威脅該區脆弱的生態。

巴西人以甘蔗生產乙醇，前總統盧拉政府2009年頒令禁止在亞馬遜雨林及潘特納爾濕地種植甘蔗，惟現在被博爾索納羅、其經濟和農業部長推翻。農業部否認此舉會破壞對亞馬遜雨林及潘特納爾濕地的保育工作，辯稱該禁令已不合時宜，現有其他法例保護這些區域。

甘蔗產業聯盟支持政府，指此前的禁令是官僚主義產物，認為乙醇及他們其他產品一定要由始至終持續發展。惟當地環保組織聯盟批評，政府此舉等同把兩個脆弱的生態地區，暴露給掠奪性及不合理的甘蔗經濟擴展。

潘特納爾濕地近日發生大火，成為巴西最新一場生態災難，過去10天已燒掉如英國倫敦那麼大的面積，鱷魚、蜥蜴、蛇等動物被活活燒死，又焚毀作為很多動物食糧來源的椰子和棕櫚樹，有失去家園的鳥兒在天空漫無目的地飛行。專家擔心，近日高溫乾燥的天氣會加劇災情。