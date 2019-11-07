新聞背後：芬太尼在美濫用嚴重　成貿易談判附帶條件

中美貿易談判膠着，兩國各出多張手牌持衡，包括一直持毒品流向爭議的合成類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）。中國國務院新聞辦公室周四（7日）公開中美聯手調查走私及打擊芬太尼的有關罪案的情況，再一次反映美國深受芬太尼走私困擾。

資料顯示，芬太尼作為藥物的止痛功效強大，比嗎啡高出50至100倍，惟具一定危險性；美國緝毒局（DEA）指出攝取低至0.25克的劑量亦足以致命，僅容許用作止痛藥、治療癌症等重症引起的嚴重疼痛等醫療作用。但不少毒販為增強毒品效果，將芬太尼與海洛英等毒品混合，成品低廉且易於購買，導致北美濫用情況嚴重。

美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，芬太尼每年導致超過1.8萬名美國人死亡，成當地濫用藥物案中致命率最高的藥物。雖然美國政府將芬太尼納入最高危險級別的藥物，但仍對其濫用情況感憂慮。包括在今年8月22日，美國拘捕3名中國男子，起訴生產及走私芬太尼和相關物質，將3人列為海外大毒販。

中國國家禁毒委員會副主任劉躍進批評，美方根據檢獲的郵包直指指芬太尼類物質來自中國的說法缺乏依據，芬太尼繼而成為兩國貿易談判的附帶條件；直至本月，雙方為尋求達成首階段中美貿易協議，宣布攜手打擊芬太尼走私。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁